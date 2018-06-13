Ким Чен Ын согласился приехать в США

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документов по итогам встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ким Чен Ын принял приглашение Дональда Трампа посетить США, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США", — пишет агентство.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.