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В мире

"Сторонников Киева здесь будут бить". Украина теряет контроль над Одессой

08:0013.06.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018Участники марша националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко заявил, что Киев теряет Одессу по донбасскому сценарию. По его словам, в городе "террор против активистов". Сторонники майданной власти действительно регулярно попадают там в неприятные ситуации. Депутаты и политики встревожены "сепаратистскими настроениями". РИА Новости разбиралось, почему в Одессе не любят националистов.  

"Нас тут ненавидят"

Игорь Луценко — сам типичный "активист". Заместитель коменданта Майдана, доброволец батальона "Азов", он приложил руку и к законопроекту "О государственном языке", требующему использовать исключительно украинский во многих сферах общественной жизни. Свои мотивы Луценко не скрывал: "Люди выбрали нардепов не для того, чтобы они занимались продвижением языка Достоевского, Авакова (главы украинского МВД. — Прим. ред.) и Моторолы (погибшего командира ополчения. — Прим. ред.)".

По поводу Одессы он выступил с той же прямотой. "Прошу инициировать заседание СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданные масштабы", — написал Луценко в социальной сети. И добавил: "Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс".

Под террором против активистов парламентарий понимает следующее. Шестого июня избили главу регионального "Автомайдана" Виталия Устименко. В феврале его тоже били — якобы за фразу о том, что мэр Одессы — сепаратист.

Одесса
© РИА Новости / Алексей Вовк
"У нас общая с вами история". Одесса всегда будет петь по-русски

Стычки между одесситами и сторонниками Майдана происходят регулярно. В октябре 2017-го в Ильичевске (переименованном Верховной радой в Черноморск) активисты избили местного жителя, попытавшегося закрасить надпись "Слава Украине!" на заборе. Тогда же в одесском парке члены "Правого сектора"*, участники силовой операции Киева в Донбассе угрожали прохожим и избили женщину. Чуть раньше "проукраинские" активисты напали на членов движения "Куликово поле", пришедших возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к четвертой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов, приуроченного к четвертой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018

Все это длится уже давно. "Центральная власть, если она еще вообще есть, должна вмешаться в то, что происходит в Одессе и Харькове. Мы требуем наведения порядка: немедленного расследования всех этих случаев и очистки Украины от сепаратистского отродья, которое засело по областям и ждет подходящего шанса для реванша", — требовал год назад депутат Рады Андрей Ильенко.

В Брюсселе у здания ЕП прошел пикет в память о трагедии 2 мая в Одессе. 2 мая 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
В Брюсселе у здания ЕП прошел пикет в память о трагедии 2 мая в Одессе

В январе 2016-го СМИ растиражировали "крик отчаяния" участника так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он жаловался на жителей Котовска (Одесская область): "Главное, что у нас город сепарский! Мы приехали с войны, а нам в спину плюют! Мне говорят: "А с кем ты там воевал в Донбассе? У меня там тетка". Я говорю: "Да я убил твою тетку! И тебя убью". Но здесь мы себя чувствуем изгоями. Мы чувствуем тут ненависть".

"Аполитичны и интернациональны"

Одесситу Леониду день нападения на активиста Устименко запомнился другим. Он вместе с другими горожанами отправился к памятнику Пушкину (6 июня — день рождения поэта). По его мнению, этот ежегодный ритуал больше говорит о городе, чем скандалы с "проукраинскими" активистами. "Цветы к памятнику несут не по государственной указке! В Одессе вообще не любят казенного патриотизма. Люди приходят сами, по настроению. При этом город с уважением относится к любой культуре — пока ее не насаждают силой. В подавляющем большинстве одесситы аполитичны и интернациональны", — рассказывает Леонид.

© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкПамятник поэту А. С. Пушкину перед зданием Одесской городской думы
© РИА Новости / Денис Петров
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Памятник поэту А. С. Пушкину перед зданием Одесской городской думы
Столкновения с полицией возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017
© AFP 2018 / Aleksandr Gimanov
Под Одессой напали на оправданного по делу 2 мая активиста "Антимайдана"

"Поэтому если в Одессе на митинг приходит хотя бы тысяча одесситов — подчеркиваю, одесситов, а не привезенных для картинки нанятых персонажей — то это уже много", — объясняет он местные политические реалии.

Отношение горожан к Киеву и его политике было традиционно ироничным. Все изменилось после 2014 года. К псевдопатриотам, которые вдруг откуда ни возьмись появились в Одессе после победы Майдана, отношение все хуже. "Вначале было недоумение,  потом раздражение, теперь — резкое неприятие, постепенно переходящее в ненависть", — отмечает Леонид.

"Критический взгляд на Украину"

Депутату Одесского городского совета в 2010-2015 годах Александру Васильеву пришлось эмигрировать.

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017
© Фото : Общественный информационный центр
СМИ: у суда в Одессе начались потасовки после приговора по делу 2 мая

"Есть классический мем "Я вам не скажу за всю Одессу". Так вот, и я за всю Одессу говорить не берусь. Как и везде, есть разброс мнений. Но есть данные социологических опросов. Есть такой объективный показатель, как результаты выборов. Есть сообщения СМИ об инцидентах — стычках между активистами. Если собрать все вместе, то можно сделать вывод: в Одессе наиболее критический взгляд на украинскую государственность", — рассуждает он.

Для характеристики настроений в регионах украинские СМИ изобрели специальный термин — "бытовой сепаратизм". "Когда "украинский" активист попадает в город, то сталкивается с неприятием того, что он сам проповедует. Как это описать?— "Бытовой сепаратизм". В целом же для Одессы характерна идея особого места, особого статуса. Эту идею разделяют 90 процентов граждан. Но высказываться в таком ключе сейчас опасно. В 2014-м политический спектр, где открыто говорили о подобных идеях, был зачищен — физически", — объясняет Васильев.

© РИА Новости / Александр ПолищукПерейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе. На переднем плане: члены движения "Правый сектор"*
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. На переднем плане: члены движения "Правый сектор"*

Красно-бело-золотой флаг

В Киеве никаких иллюзий по поводу "любви" одесситов к власти не строили. И за "бытовой сепаратизм" взялись всерьез. "Киев переходит от ситуации пожаротушения к системной политике искоренения. В 2014-м речь шла о срочной зачистке политического поля. А сегодня мы видим наступление на классические институты, связанные с русской культурой. Одесский художественный музей считался островом русской культуры. Поэтому туда назначили директора, который гордится дружбой с "Правым сектором"*. Причем его проталкивали, преодолевая сопротивление местных депутатов. Губернатор был вынужден нарушать процедуры, чтобы продавить политически нужное назначение. То же самое с русским театром, с Одесским литературным музеем — там была показательная провокация СБУ", — перечисляет Васильев.

Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
© РИА Новости
Двух оправданных по делу 2 мая в Одессе задержали по новому обвинению

Алексей Албу был депутатом Одесского областного совета, одним из лидеров "Антимайдана" и кандидатом в мэры Одессы. По его мнению, репрессии только загнали неприязнь глубже. "Все, что ассоциируется с новой властью, националистами, АТО, убийствами родных, друзей и соседей, естественно, не принимается. Поэтому на бытовом уровне все время происходят перепалки. А то и вовсе "не наших" не хотят обслуживать в кафе и магазинах, выбрасывают из маршрутных такси, или попросту бьют", — говорит он.

После запрета "пророссийской" и советской символики особую популярность у одесситов приобрел флаг города — красно-бело-золотой. Его демонстрация — в пику официальному "жовто-блакитному" — скрытая форма протеста. "Это говорит о том, что люди не воспринимают государственную символику и хотят сохранить свою самобытность, культуру, не растворяться в новоукраинской действительности", — объясняет Албу.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vab6
Пора.
08:17
13.06.2018
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Владимир Сталин
Первые импровизированные виселицы и эшафоты на Украине после освобождения от фашизма появятся именно в Одессе - У Дома профсоюзов, у памятника Екатерины, у памятника Дюку.
08:34
13.06.2018
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