В Бейруте при участии агентства Sputnik открылась фотовыставка к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1189)

БЕЙРУТ, 12 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Совместный проект агентства Sputnik и Россотрудничества — фотовыставка "Готовность №1", приуроченная к началу чемпионату мира по футболу 2018 года, — открылась в Русском центре науки и культуры (РЦНК) в Бейруте после праздничного концерта ко Дню России.

"Помимо концерта, у нас прошло сегодня два разных мероприятия. Во-первых, была открыта выставка "Готовность №1" — это совместный проект с агентством Sputnik, фотовыставка, на которой изображены футбольные площадки, на которых пройдет чемпионат мира (по футболу) 2018 года. Выставка демонстрирует готовность нашей страны к началу чемпионата, который состоится уже совсем скоро, и в нашем культурном центре на большом экране будет организован показ торжественной церемонии открытия. Все желающие смогли посмотреть выставку и сфотографироваться с волком Забивакой. Таким образом, уже (можно — ред.) окунуться в мир крупного спортивного праздника, который состоится в нашей стране и к которому мы так долго готовились", — рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Работы корреспондента агентства Sputnik на выставке "Русский Ливан" в РЦНК в Бейруте © РИА Новости / Михаил Алаеддин Работы корреспондента агентства Sputnik на выставке "Русский Ливан" в РЦНК в Бейруте

Кроме того, во вторник, 12 июня, в РЦНК состоялось открытие второй ежегодной выставки любителей фотографии — "Русский Ливан". На этой выставке представлены работы журналистов, работающих в агентстве Sputnik, и независимых фотолюбителей из числа российских соотечественников. Главная идея выставки в том, что все работы должны быть посвящены теме, связывающей Россию и Ливан.

Перед официальным открытием выставок в актовом зале РЦНК состоялся праздничный концерт "Я — Россия". Мероприятие было подготовлено российскими соотечественниками и выпускниками советских вузов. На сцене молодежные коллективы показали народные танцы, а певцы исполнили русские произведения. В качестве специального гостя выступила молодая, но ставшая популярной в Ливане, группа Hassan Abdul Jawad Band.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Фотовыставка "Готовность №1" при участии агентства Sputnik открылась в Бейруте © РИА Новости / Михаил Алаеддин Фотовыставка "Готовность №1" при участии агентства Sputnik открылась в Бейруте

В начале концерта россиян поздравил чрезвычайный уполномоченный посол России в Ливане Александр Засыпкин. Во время антракта были вручены дипломы и грамоты представителям российской диаспоры — русскоязычной молодежи, тем, кто принимал активное участие в международных мероприятиях, связанных с историей России и русского языка.

"У нас несколько задач. В Ливане проживает немногочисленная, зато очень активная русскоязычная диаспора, и, конечно, наша задача — консолидировать нашу диаспору… Во-вторых, у нас много ливанских друзей, и для них наши праздники являются тоже важными, среди них много выпускников советских вузов. Все они любят нашу страну и являются своего рода общественными послами нашей страны в Ливане", — сказал Зайчиков, отвечая на вопрос о важности проводимых в Ливане мероприятий, связанных с Россией.