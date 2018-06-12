Евродепутат предложил в ответ на санкции по Ирану секвестировать активы США

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента из Франции на слушаниях по вопросам сохранения ядерной сделки с Ираном предложил в качестве ответной меры на экстерриториальные санкции США против европейских компаний применить пропорциональные меры секвестра в отношении американских активов.
"Мы союзники, мы были союзниками США, но мы не их вассалы", — заключил он.
Наложение секвестра на имущество предусматривает отстранение владельца от его управления до разрешения спора в судебном порядке.
ЕС хотел бы "подтверждения того, что вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению", просит "об исключениях для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов", а также об "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".