При обстреле Докучаевска украинскими силовиками ранена женщина

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, в результате обстрела пострадала женщина, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"В результате обстрела в 12.50 (совпадает с мск) женщина 1973 года рождения получила огнестрельные осколочные ранения шеи, левого плеча, предплечья и голени", — сказал представитель администрации города.

Как сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пострадавшая является сотрудницей КП "Вода Донбасса". Ее госпитализировали.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.