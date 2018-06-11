В Гватемале нашли еще семь тел погибших при извержении вулкана

МЕХИКО, 11 июн — РИА Новости. Еще семь тел погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале были найдены в понедельник в Гватемале, сообщает портал Prensa Libre.

Среди обнаруженных погибших – трое детей.

Общее число жертв извержения пока составляет 117 человек, еще 197 человек считаются пропавшими без вести. Прокуратура Гватемалы ранее открыла расследование в связи с гибелью людей. Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие поселки.

По данным властей, в результате удара стихии 57 человек получили ранения, 12,4 тысячи были эвакуированы и 4,2 тысячи находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 1,7 миллиона человек.