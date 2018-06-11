Мальта пошлет продовольствие на судно с мигрантами

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мальта, ранее отказавшаяся принимать судно с сотнями нелегальных мигрантов, направит на его борт запасы воды и пищи, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат.

На борту судна Aquarius в международных водах Средиземного моря находятся свыше 600 мигрантов. Власти Италии распорядились закрыть свои порты для корабля, предложив принять его Мальте. Однако островное государство заявило, что не имеет отношения к ситуации с Aquarius, и также отказалось давать ему причал. В итоге судно согласилась принять Испания.

"Мальта отправит на судно свежие запасы. Необходимо сесть и обсудить, как не допустить, чтобы такие вещи происходили в будущем", — написал Мускат в Twitter. Он также выразил благодарность испанским властям.

Корабль под флагом Гибралтара, принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee, в последние дни принял участие в шести спасательных операциях, взяв на борт в том числе 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин.