Мэй назвала условие возвращения России в G8

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава британского правительства Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте назвала условия начала переговоров о возвращении России в "Большую восьмерку".

Премьер-министр отметила, что имелась "веская причина", по которой G8 превратилась в G7.

"Любые разговоры о возможности возвращения России за стол (переговоров G8. — Прим. ред.) не могут иметь места до тех пор, пока Россия не изменит своего отношения (к вопросу Крыма. — Прим. ред.)", — сказала Мэй в ответ на вопрос представителя лейбористов Бена Брэдшоу.

На прошлой неделе в ходе саммита "Большой семерки" в Канаде президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав организации. Высказывание американского лидера большинство участников встретили жесткой критикой. Только премьер Италии Джузеппе Конте отметил, что надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" с Россией в числе участников.

Формат "Большой восьмерки" возник в 1998 году. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за вхождение в состав Российской Федерации высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В Кремле не раз подчеркивали, что присоединение полуострова полностью соответствует нормам международного права и Уставу ООН, а вопрос Крыма "закрыт окончательно".