Премьер Македонии выбрал новое конституционное название страны

Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (56)

АФИНЫ, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что премьер-министр Бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) Зоран Заев уже выбрал новое конституционное имя для страны из трех названий — Горная, Северная и Новая Македония.

В интервью телеканалу Kontra Котзиас заявил, что выбор Заева может стать известен во вторник, если премьер-министры Греции и БЮРМ в ходе телефонной беседы завершат переговоры.

Как сообщила пресс-служба греческого премьера, премьер-министры Греции Алексис Ципрас и БЮРМ Зоран Заев в понедельник провели телефонный разговор и договорились завершить переговоры в новой телефонной беседе во вторник утром.

Глава греческого МИД назвал телефонную беседу "решающим шагом" в решении давнего спора. "Мы верим, что решение в интересах Греции", — сказал Котзиас, заявив, что соглашение пойдет на пользу обеим странам.

Афины и Скопье пытаются решить давний спор, который мешает вступлению БЮРМ в Евросоюз и НАТО. Греция требует изменения конституционного названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".

Стороны надеялись найти решение до саммита Евросоюза 28 июня и саммита НАТО 11 июля.