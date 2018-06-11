Американская авианосная группа вернулась в Средиземное море

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в минувшее воскресенье вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГ* в Сирии и Ираке, говорится в сообщении на официальном сайте ВМС.

"С целью обеспечения поддержки авиаударов авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" вернулась для борьбы с ИГ*. Это посылает мощный сигнал нашим партнерам, что мы привержены поддержанию мира и безопасности в регионе и повсюду, где есть угроза терроризма", — приводятся в сообщении слова командующего группировкой контр-адмирала Юджина Блэка.

Ранее американские СМИ, в частности журнал Defense News, сообщали, что авианосец и другие сопровождающие его корабли могут остаться в Средиземном море на продолжительный срок для противостояния "вызовам" со стороны России и КНР, однако сам Пентагон такую информацию не подтверждал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>