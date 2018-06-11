Американская авианосная группа вернулась в Средиземное море

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в минувшее воскресенье вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГ* в Сирии и Ираке, говорится в сообщении на официальном сайте ВМС.
Ранее американские СМИ, в частности журнал Defense News, сообщали, что авианосец и другие сопровождающие его корабли могут остаться в Средиземном море на продолжительный срок для противостояния "вызовам" со стороны России и КНР, однако сам Пентагон такую информацию не подтверждал.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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