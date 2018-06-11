В Тихом океане ураган "Бад" достиг третьей категории

МЕХИКО, 11 июн – РИА Новости. Сформировавшийся в Тихом океане у берегов Мексики ураган "Бад" в понедельник достиг третьей категории, сообщает национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.
Если скорость ветра превышает 150 км/час, то категория урагана повышается до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.