ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн — РИА Новости. Палестинец тяжело ранил ножом молодую израильтянку и был задержан с применением огнестрельного оружия, сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы пока не говорят, было ли нападение в северном городе Афула терактом или имело криминальную подоплеку.

"Полиция арестовала подозреваемого из (палестинского города) Дженина, который нанес тяжелые ножевые ранения 18-летней израильтянке", — сообщил пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Палестинец, который находился в Израиле нелегально, попытался скрыться с места преступления, но был ранен в ногу и задержан.

Если версия о теракте подтвердится, то инцидент в Афуле продолжит череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два с половиной года стали более 50 израильтян и иностранцев.

В Израиле такие нападения с применением холодного и огнестрельного оружия или тактики автомобильных таранов обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.