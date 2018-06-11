В Ирландии экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Рима в Чикаго, совершил экстренную посадку в Ирландии после обнаружения записки с сообщением о бомбе, пишет газета Irish Sun.

Сообщается, что записка была обнаружена в туалете самолета.

Авиалайнер Boeing 767-300, на борту которого находилось 214 пассажиров и членов экипажа, приземлился в ирландском аэропорту "Шэннон", где его встречали кареты "скорой помощи" и пожарные машины.

Эвакуированные пассажиры были размещены в местных отелях. Полиции не удалось обнаружить внутри самолета подозрительные предметы.