В Болгарии помиловали корову Пенку, сбежавшую за пределы ЕС

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Болгарии помиловали корову Пенку, которую ветеринарные правила требовали забить, поскольку сбежавшее животное провело две недели вне границ Евросоюза, передает агентство Фокус.

Бегство коровы произошло еще 12 мая, когда Пенка отбилась от стада и, путешествуя самостоятельно, пересекла границу с Сербией, не входящей в ЕС.

Нарушительницу обнаружили сербские фермеры, которую вернули корову в Болгарию. После обследования у нее не нашлось никаких болезней. Однако общеевропейские нормативы требуют, чтобы коровы, ввезенные в ЕС без сертификата о здоровье, направлялись на бойню.

История Пенки попала в СМИ и вызвала широкий международный резонанс. Петиция в адрес властей ЕС с просьбой помиловать животное собрала 25 тысяч подписей. За корову лично вступился легендарный британский музыкант Пол Маккартни.

В понедельник представители болгарского Агентства по контролю над качеством пищевых продуктов (БАБХ) сообщили, что вопрос с коровой урегулирован и она будет возвращена в родное село к прежнему владельцу, передает Фокус.