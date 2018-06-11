БЕРЛИН, 11 июн — РИА Новости. В Берлине началась встреча глав МИД "нормандского формата" (Россия, Германия, Фарнция, Украина), передает корреспондент РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллеги по четверке — Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин — собрались в понедельник в столице Германии впервые с февраля 2017 года, когда прошла последняя встреча в подобном формате.

Встреча в понедельник началась с совместного фотографирования на террасе виллы "Борзиг", без рукопожатия. Министры обменялись ими уже позже — внутри комнаты, перед тем, как сесть за стол переговоров. Встреча по традиции проходит в закрытом режиме.

Ключевой темой переговоров будет реализация минских договоренностей, включая вопросы скорейшего преквращения огня, разведения сторон и обмена пленными. Кроме того, главы МИД четырех государств обсудят размещение миротворческого контингента ООН и закрепления на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

По завершению переговоров ожидается рабочий ужин. Также министры выступят с заявлениями.