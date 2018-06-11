В Иране подтвердили смертный приговор боевикам ИГ* за атаки 2017 года

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Верховный суд (ВС) Ирана подтвердил смертный приговор восьми членам ИГ*, обвиняемым в атаках 2017 года в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя ВС Голамрезу Ансари.

"Смертный приговор террористам, чьи апелляции были поданы в Верховный суд Ирана, в понедельник был подтвержден", — заявил Ансари.

Революционный суд Ирана 13 мая приговорил боевиков к смертной казни. По закону обвиняемые могли подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.

Группа из четырех человек в женской одежде 7 июня 2017 года открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов.

Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала пояс со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек.

В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.

* Террористическая организация, запрещенная в России