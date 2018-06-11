Курц начал получать угрозы в соцсетях на фоне закрытия мечетей в Австрии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц, который ранее объявил о закрытии нарушающих закон об исламе мечетей, получает угрозы в социальных сетях, сообщает газета Oesterreich cо ссылкой на ведомство федерального канцлера.

Как сообщает газета, в Facebook в адрес Курца стали поступать угрозы, в том числе угрозы расправы. Кроме того, ведомство канцлера подтвердило, что соответствующую информацию получили федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом и отделение ведомства федеральной земли Вена. По данным газеты, была усилена личная охрана Курца и некоторых министров.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил в Twitter, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что решение австрийских властей о закрытии ряда мечетей и депортации из страны имамов является проявлением расистской и дискриминационной политики.