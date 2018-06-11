Президент Хорватии предупредила граждан о демографических проблемах

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила гражданам в понедельник о показателях "катастрофических тенденций" в демографии и предложила ряд мер против сокращения населения страны.

Глава государства привела данные статистики, согласно которым в 2011 году население Хорватии составляло 4 миллиона 284 тысячи 889 человек, а сейчас упало ниже отметки в 4 миллиона.

"Если не остановим катастрофические демографические тенденции, то потеряем свыше 1,1 миллиона жителей до 2051 года. Ускоренно сокращается число и процент молодежи, а растет число и процент пожилых людей. Если так продолжится, у нас к 2051 году будет 3,15 миллиона жителей, а работоспособных граждан останется вместо нынешних 2,9 миллиона всего 1,8 миллиона человек", — заявила в эфире национального телевидения HRT Грабар-Китарович.

"Уезжают целыми семьями. Речь идет о настоящем исходе хорватской молодежи", — отметила президент республики.

Грабар-Китарович предложила гражданам пакет мер, который включает в себя налоговую реформу с целью снижения нагрузки на работодателей и сотрудников, введение срока давности для должников, а также меры финансовой поддержки семей и новорожденных.

Хорватия стала членом ЕС 1 июля 2013 года. Согласно данным агентства Eurostat, страна сейчас находится на третьем месте с 14% работоспособного населения выехавшего за границу после Румынии и Литвы, откуда официально выехали 15% работоспособных граждан.