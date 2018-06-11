Белоруссия направила гуманитарную помощь Украине

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Белоруссия отправила гуманитарную помощь на Украину, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель МЧС республики Виталий Новицкий.

В начале мая пресс-служба белорусского правительства сообщила, что республика окажет гуманитарную помощь Украине на общую сумму около 80 тысяч долларов. Уточнялось, что автотранспортом пострадавшему населению будут доставлены мясные консервы, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

"Гуманитарная помощь направляется в Украину. Спасатели сопровождают груз, в пути по Беларуси с ними следуют представители МВД, на границе помогают сотрудники госпогранкомитета, таможенного комитета, там же встречают и оказывают содействие представители белорусского МИД", — рассказал Новицкий.

По его словам, по прибытии на Украину будет организована передача груза для его раздачи пострадавшему населению страны. В twitter-аккаунте МЧС официальный представитель ведомства также опубликовал фото отправки гуманитарного груза.

В 2017 году Белоруссия во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста также доставляла гуманитарную помощь для граждан, находящихся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения в Донбассе, весом 58 тонн (продукты питания и предметы гигиены на сумму примерно 63 тысячи долларов).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.