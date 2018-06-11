Белоруссия направила гуманитарную помощь Украине

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Белоруссия отправила гуманитарную помощь на Украину, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель МЧС республики Виталий Новицкий.
"Гуманитарная помощь направляется в Украину. Спасатели сопровождают груз, в пути по Беларуси с ними следуют представители МВД, на границе помогают сотрудники госпогранкомитета, таможенного комитета, там же встречают и оказывают содействие представители белорусского МИД", — рассказал Новицкий.
По его словам, по прибытии на Украину будет организована передача груза для его раздачи пострадавшему населению страны. В twitter-аккаунте МЧС официальный представитель ведомства также опубликовал фото отправки гуманитарного груза.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.