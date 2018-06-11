США экстрадировали в Панаму бывшего президента Мартинелли

МЕХИКО, 11 июн – РИА Новости. США экстрадировали в понедельник в Панаму бывшего президента этой страны Рикардо Мартинелли, сообщает портал Estrella.

Рано утром Мартинелли был доставлен в наручниках в аэропорт Майами и посажен в самолет, вылетевший в Панаму.

Ricardo Martinelli ya está en manos de autoridades de la Cancillería panameña#ExtradicionMartinelli



— vía @EstrellaOnline https://t.co/ustcYtTt9T — Ismael Gordón G. (@IsmaelGordon) 11 июня 2018 г.

​На минувшей неделе госдепартамент США одобрил выдачу Мартинелли. Еще в сентябре 2017 года суд в Майами разрешил экстрадировать из США экс-президента Панамы, который на родине обвиняется в политическом шпионаже и коррупции. В конце мая того года Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом, а в июне задержан на территории США.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.