Россия не принимает претензии Японии по южным Курилам, заявил посол

ТОКИО, 11 июн — РИА Новости. Россия не принимает территориальные претензии Токио по южным Курилам, стороны ищут компромисс не по нему, а по вопросу заключения мирного договора, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Мы территориальных претензий в свой адрес не принимаем ни на каком направлении, в том числе в южнокурильском. Последовательно исходим из того, что южные Курилы были переданы Советскому Союзу, России по итогам Второй мировой войны в соответствии с договоренностями между союзными державами", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что итоги Второй мировой войны закреплены в Уставе ООН, и потому кодифицированы в международно-правовом отношении. "Речь идёт о том, что мы ищем и будем искать, как неоднократно говорил президент России, компромисс в вопросе, касающемся мирного договора, и будем двигаться к такому решению, которое отвечало бы долгосрочным стратегическим интересам России и Японии и было бы принято с пониманием и поддержкой народами двух стран", — добавил Галузин.

По его словам, "путь к такому решению лежит не через какие-то претензии, упреки, не через конфронтацию или какую-то недружественную риторику". "Путь к такому решению лежит, прежде всего, через последовательную совместную созидательную работу по развитию всего комплекса двусторонних отношений", — заявил посол.

По мнению российского дипломата, "проблема мирного договора, безусловно, важна и требует своего решения, но повестка дня российско-японских отношений неизмеримо шире, конечно же, чем только эта проблема". Речь идет, в частности, о плотном взаимодействии на международной арене, а также в борьбе с новыми угрозами и вызовами, такими как терроризм, наркотики, коррупция; это и развитие весьма перспективных и обладающих богатейшим потенциалом экономических и научно-технологических связей.

"Именно в процессе такого комплексного движения двусторонних отношений вперёд и будет принято взаимоприемлемое решение по проблеме мирного договора, о контурах которого пока говорить трудно", — сказал Галузин.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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