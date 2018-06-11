"Войдет в историю": в Сети оценили поступок Де Ниро, оскорбившего Трампа

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей неоднозначно оценили поступок актера Роберта де Ниро, публично оскорбившего президента США Дональда Трампа.

Ранее на церемонии вручения премии Tony Де Ниро нецензурно высказался в отношении американского президента, предложив ему "пойти ***". Зал отреагировал на это заявление аплодисментами.

Некоторые пользователи твиттера поддержали актера, отметив его смелость и прямоту.

"Это войдет в историю", — написал ‏ @EdKrassen.

"Спасибо Роберту Де Ниро, что говорит то, о чем думают миллионы из нас. Жаль, что наш политический дискурс стал таким отвратительным, но Трамп первый на него перешел", — написал @TimRothwell.

"Найдите того, кто полюбит вас так, как Де Ниро ненавидит Трампа", — пошутили в комментариях.

Несколько человек также отметили, что ждут реакции Трампа. Некоторые предположили, что теперь американский лидер должен найти повод, чтобы оскорбить актера в ответ.

"Жду, когда Трамп напишет пассивно-агрессивный твит о том, что Роберт Де Ниро плохой актер", — написал один из пользователей.

Однако некоторые сочли подобное поведение публичного человека неприемлемым.

"Какой отвратительный упадок стандартов, — написал @KiranKS. — Представьте, что некоторые родители смотрели это с детьми. Звезды не должны вести себя как болваны".

Несколько американских актеров ранее также давали главе государства нелестные оценки. Так, в прошлом году актриса Мэрил Стрип раскритиковала Трампа во время церемонии вручения премии "Золотой глобус". В ответ политик назвал Стрип переоцененной актрисой.