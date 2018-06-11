Эксперт назвал цель выхода США из сделки с Ираном

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Целями разрушения администрацией президента США Дональда Трампа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки с Ираном) станет, в том числе, нанесение экономического вреда странам Евросоюза, прежде всего, Франции, Великобритании и Германии, заявил на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы профессор Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.

"Целью удара Трампа по СВПД, несомненно, была, в том числе и Европа. Евросоюз и, прежде всего, Франция, Великобритания и Германия – три государства ЕС, участвовавших в заключении ядерного соглашения, выступили против политики Трампа в отношении СВПД", — сказал он.

По словам эксперта, такие меры Вашингтона вполне экономически обоснованы.

"Вышедший из санкционного режима Иран стал лакомым кусочком для международного бизнеса. Практически все страны ЕС, а также Япония, Южная Корея, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Россия заинтересованы в развитии экономических отношений с Ираном и выступают против новой антииранской кампании, против новых антииранских санкций", — отметил Сажин.

Он уверен, что ЕС продолжит защищать интересы компаний из Европы, которые инвестируют в Иран, и выражает готовность следовать СВПД

"Этими мерами станет активизация "блокирующей регуляции" Еврокомиссии 1996 года, принятой тогда в ответ на санкции США против Ирана, Кубы и Ливии. Поскольку американские ограничения носили экстерриториальный характер и угрожали интересам европейских фирм в указанных странах, документ запрещал резидентам ЕС — компаниям и бизнесменам — соблюдать эти санкции и выполнять решения иностранных судов, принятые на их основе", — сказал Сажин.

Он напомнил, что регуляция позволит компаниям требовать возместить убытки, возникшие в результате таких санкций, от тех, кто эти убытки причинил.

"Конечно, Лондон, Париж и Берлин оказались в сложной ситуации. С одной стороны они должны убеждать США оставить хоть маленькую форточку для европейского бизнеса в Иране. С другой – убеждать иранские власти более реалистично и объективно подходить к сложившейся ситуации и не выдвигать столь жестких и маловыполнимых ультиматумов, которые выдвинул недавно верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи. В целом, можно констатировать, что судьба СВПД висит на волоске. То, что США выйдут из сделки, никто не сомневается", — заключил Сажин.