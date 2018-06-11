Эксперт назвал цель выхода США из сделки с Ираном

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Целями разрушения администрацией президента США Дональда Трампа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки с Ираном) станет, в том числе, нанесение экономического вреда странам Евросоюза, прежде всего, Франции, Великобритании и Германии, заявил на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы профессор Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
По словам эксперта, такие меры Вашингтона вполне экономически обоснованы.
"Вышедший из санкционного режима Иран стал лакомым кусочком для международного бизнеса. Практически все страны ЕС, а также Япония, Южная Корея, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Россия заинтересованы в развитии экономических отношений с Ираном и выступают против новой антииранской кампании, против новых антииранских санкций", — отметил Сажин.
Он уверен, что ЕС продолжит защищать интересы компаний из Европы, которые инвестируют в Иран, и выражает готовность следовать СВПД
Он напомнил, что регуляция позволит компаниям требовать возместить убытки, возникшие в результате таких санкций, от тех, кто эти убытки причинил.
"Конечно, Лондон, Париж и Берлин оказались в сложной ситуации. С одной стороны они должны убеждать США оставить хоть маленькую форточку для европейского бизнеса в Иране. С другой – убеждать иранские власти более реалистично и объективно подходить к сложившейся ситуации и не выдвигать столь жестких и маловыполнимых ультиматумов, которые выдвинул недавно верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи. В целом, можно констатировать, что судьба СВПД висит на волоске. То, что США выйдут из сделки, никто не сомневается", — заключил Сажин.