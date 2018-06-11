В Румынии обокрали российского посла, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Посол России в Румынии Валерий Кузьмин во время поездки в город Сибиу лишился бумажника с деньгами и дипломатической карточкой, сообщает портал News.ro.

"Дипломатические источники подтвердили в понедельник, что посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин, находившийся на Большой площади (в Сибиу – ред.) в субботу вечером вместе с женой, почувствовал легкое прикосновение в области груди, а потом заметил, что у него пропал бумажник, который был в кармане рубашки", — говорится в сообщении.

У Кузьмина при себе были 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также дипломатическая карточка — документ, который является удостоверением личности и подтверждением дипломатического статуса, отмечается на портале.

В посольстве заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

Полиция открыла дело по этому случаю и проводит расследование кражи. Представители уездной полиции Сибиу заявили, что устанавливают личность злоумышленника.