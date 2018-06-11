В Грузии к парламенту стягивают спецназ и полицию

ТБИЛИСИ, 11 июн — РИА Новости. В центре Тбилиси полиция задержала у парламента нескольких членов оппозиционной партии "Единое национальное движение" и разобрала установленные митингующими палатки.
По данным ТВ "Рустави 2", задержан оппозиционный депутат Ника Мелия. Митингующие заявляют о физической расправе над Мелия со стороны полицейских.
Акции протеста
После начала протестов Министерство внутренних дел приступило к повторному расследованию дела. В рамках следствия задержали двух человек, в том числе бывшего сотрудника Главной прокуратуры Мирзу Субелиани. Его родственник был одним из участников драки.
Митингующие требовали найти виновных до 10 июня и в воскресенье возобновили акции протеста. Саралидзе заявил, что будет ночевать в палатке на проспекте Руставели до тех пор, пока министры не уйдут в отставку.