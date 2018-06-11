В ДНР сообщили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики открыли днем в понедельник огонь по окраинам Донецка, выпустили 14 мин, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Авдеевка (под контролем Киева — ред.) – Спартак (под контролем ДНР — ред.) — выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; Пески (под контролем Киева — ред.) – Донецк, район Вольво-центра — выпущено восемь мин из 120 миллиметрового миномета", — сказал представитель ДНР в СЦКК.