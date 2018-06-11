Порошенко подписал закон о создании высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами подписал закон о создании в стране Высшего антикоррупционного суда, которого требовал МВФ, прямую трансляцию вел телеканал "Прямой".

"Очень торжественный момент, в вашем присутствии я подписываю закон Украины. Наконец-то мы перестали использовать словосочетание "законопроект" о Высшем антикоррупционном суде, делаем закон", — сказал Порошенко.

Верховная рада в четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Документ подписывает спикер Рады, а затем еще должен подписать президент Украины. Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Порошенко ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести отбор.