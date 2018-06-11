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Спонсор кампании за Brexit расскажет британским депутатам о "связях с РФ"

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (441)
14:4111.06.2018
(обновлено: 14:46 11.06.2018)
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© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фотоЗдание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Один из главных спонсоров кампании за Brexit, основатель Leave.EU Аррон Бэнкс выступит перед британскими парламентариями во вторник, подтвердила РИА Новости в понедельник представитель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ.

Здание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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"Я могу подтвердить, что слушания с участием Аррона Бэнкса и Энди Уигмора состоятся, как первоначально и планировалось, завтра, 12 июня, с 10.30 (12.30 мск – ред.)", — сказала она.

Комитет 8 июня объявил, что допросит 12 июня Бэнкса в рамках расследования под названием "Фейковые новости". Комитет намеревался выяснить у Бэнкса и его коллеги по Leave.EU о Cambridge Analytica, а также о возможных злоупотреблениях при использовании данных Leave.EU и другими организациями. В тот же день Бэнкс отказался явиться на слушания, заявив, что комитет, "полностью состоящий из поддерживающих сохранение членства в ЕС депутатов, занимается координированной "охотой на ведьм" в отношении кампаний за Brexit с привлечением избирательной комиссии и управления комиссара по информации". Бэнкс заявил, что действия комитета граничат с тем, чтобы вместе с проевропейскими группами "создавать фейковые новости", и потому он намерен обратиться в парламент с просьбой проверить поведение парламентариев.

В воскресенье, однако, вышла статья в Sunday Times, в которой Бэнкс в очередной раз обвинялся в связях с Россией. В частности, по данным газеты, он трижды встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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Публикация заинтересовала парламентариев, так что теперь можно утверждать наверняка, что предполагаемые связи с Россией Бэнкса станут основной темой слушаний.

"Я считаю, что мы имеем право знать, каков был уровень контактов с Россией… Он говорил, что встречался с послом РФ один раз, сейчас мы знаем, что больше. Были поездки в Москву, возможно, выгодные сделки были предложены. Реализовались ли эти бизнес-сделки?" — заявил председатель комитета Дэмиан Коллинз.

В итоге Бэнкс изменил свое решение и согласился выступить перед парламентариями во вторник.

Еще в ноябре прошлого года британская избирательная комиссия объявила, что открыла расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года. Представитель избиркома сообщил РИА Новости, что расследование должно установить, была ли компания Better for the Country, директором которой является Бэнкс, первичным источником финансирования или же действовала как посредник.

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© AFP 2018 / Pavel Zelensky
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Другая цель расследования — выяснить, был ли Бэнкс истинным источником пожертвований, сделанных от его имени, а также имели ли место какие-либо транзакции с лицами, не имевшими право на то, чтобы делать пожертвования.

Объявлению избиркома предшествовал призыв парламентария-лейбориста Бена Брэдшоу расследовать источники финансов Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit. Он отметил, что, "учитывая роль Кремля во влиянии на выборы в других странах, необходимо убедиться в том, что все источники пожертвований в преддверии референдума были легальными".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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