В Тбилиси на акции протеста задержали шесть человек

ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудниками правоохранительных органов Грузии в ходе акции протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси были задержаны еще шесть человек, говорится в заявлении министерства.
"Среди задержанных министерством внутренних дел Грузии по административному правонарушению шестерых граждан в ходе проходящий перед зданием парламента акции протеста один разыскиваемый, а второй находится под условным сроком наказания", — сказано в заявлении.
По данным министерства, 24-летний гражданин разыскивается за кражу. В заявлении отмечено, что полиция задержала его в тот момент, когда в расположенной около здания парламента палатке между участниками акции произошла стычка.
По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела.
В воскресенье днем акции возобновились.