В Тбилиси на акции протеста задержали шесть человек

Люди перед акцей протеста в центре Тбилиси. 10 июня 2018

Люди перед акцей протеста в центре Тбилиси. 10 июня 2018

ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Сотрудниками правоохранительных органов Грузии в ходе акции протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси были задержаны еще шесть человек, говорится в заявлении министерства.

В понедельник утром МВД сообщило о задержании четверых участников акции, среди них один из организаторов митинга Звиад Куправа.

"Среди задержанных министерством внутренних дел Грузии по административному правонарушению шестерых граждан в ходе проходящий перед зданием парламента акции протеста один разыскиваемый, а второй находится под условным сроком наказания", — сказано в заявлении.

По данным министерства, 24-летний гражданин разыскивается за кражу. В заявлении отмечено, что полиция задержала его в тот момент, когда в расположенной около здания парламента палатке между участниками акции произошла стычка.

В ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе.

По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела.

В воскресенье днем акции возобновились.