Житель Флориды взял четырех детей в заложники

Шеф полиции города Орландо Джон Майна дает комментарий прессе относительно стрельбы в Вестбрук Апартментс в Орландо, США. 11 июня 2018

Шеф полиции города Орландо Джон Майна дает комментарий прессе относительно стрельбы в Вестбрук Апартментс в Орландо, США. 11 июня 2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Житель американского штата Флорида удерживает в заложниках четырех детей после перестрелки с полицейскими, пишет местная газета Orlando Sentinel.

Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

На место инцидента прибыл полицейский спецназ, сотрудники которого пытаются вступить в переговоры со стрелком.

Orlando Police officer shot while responding to domestic violence call; suspect has four children as hostages https://t.co/6cPb4G8jYj pic.twitter.com/PO7LOCgERY — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) 11 июня 2018 г.

​