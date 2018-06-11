Саммит США-КНДР в лучшем случае закончится декларацией, заявил политолог

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Итогом саммита лидеров США и КНДР в лучшем случае станет декларация об окончании войны и начале сотрудничества, но не мирный договор, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая.

Первый в истории саммит США и КНДР запланирован на 12 июня в Сингапуре. На нем запланирована встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений США-КНДР по итогам саммита в Сингапуре 12 июня. На вопрос, существует ли возможность подписания мирного договора с КНДР, Трамп также ответил утвердительно.

Декларация вместо договора

"Договор – это все-таки серьезная вещь. У США вообще нет такой практики подписания мирных договоров. Скорее всего, речь идет просто о какой-то декларации. Но не знаю, будет ли она готова, пока ответить на этот вопрос мы не можем. В любом случае будет какой-то декларативный документ, возможно, даже с участием южнокорейского президента. Такие варианты тоже прорабатывались во всяком случае. Но путь к реальному миру очень длинный. Потому что деклараций было подписано немало", — сказал Толорая РИА Новости.

Он отметил, что по итогам саммита в лучшем случае заявят об окончании войны между Вашингтоном и Пхеньяном и о начале сотрудничества.

"В лучшем случае будет декларировано, что стороны закончили войну, начинают сотрудничество, Ким Чен Ын отказывается от ядерного оружия. Это будет обставлено как шоу, скорее всего. Но всем ясно, что это сразу не произойдет, для этого нужен будет длительный процесс", — добавил эксперт.

Вопрос уступок

Толорая полагает, что большой вопрос заключается в том, насколько президент США будет готов пойти на уступки КНДР и насколько Ким Чен Ын готов подыграть ему в вопросах разоружения.

"Насколько удастся это, насколько Трамп будет готов пойти на такой шаг и насколько Ким Чен Ын подыграет ему в этом – это большой вопрос, на него ответ пока никто не знает. Еще продолжается согласование договоренностей на рабочем уровне. Я даже не знаю, чем они кончатся. Я не исключаю, что в последний момент саммит может сорваться", — отметил он.

Эксперт надеется, что провала саммита не будет, и он станет хорошим шагом в повышении уровня предсказуемости в мире и, в частности, на Корейском полуострове.

Толорая отметил, что для реальной готовности северокорейского лидера пойти на уступки в вопросах вооружения нужно очень много встречных шагов со стороны американцев.

"То есть, нужно установление системы мира, прекращение враждебной политики, прекращение принятия санкций. Все это сделать очень трудно, объективно говоря. Поэтому в любой момент, собственно, когда американцы не смогут выполнять свои обязательства, Ким Чен Ын с чистой совестью сможет развести руками и сказать: "Вот видите, мы искренне старались что-то сделать, а американцы недоговороспособны". Американцы действительно недоговороспособны. Остаться уже с легитимным ядерным оружием (из-за этого)", — сказал он.

Эксперт считает, что шансы на установление дипотношений между Пхеньяном и Вашингтоном по итогам саммита есть. "Шансы есть, но какими условиями это обставит Вашингтон – в этом вопрос, чего он потребует. Если он потребует предварительно денуклеаризации, то, я считаю, что такой номер не пройдет", — пояснил собеседник агентства.

При президенте США Билле Клинтоне американцы вели переговоры с КНДР об установлении дипломатических отношений некоторое время спустя после заключения в 1994 году первой сделки о прекращении северокорейской ядерной программы. Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в КНДР. Однако после смены власти в Америке и создания правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.