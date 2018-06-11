Силы безопасности Египта ликвидировали четырех экстремистов

КАИР, 11 июн – РИА Новости. Силы безопасности Египта в ходе перестрелки ликвидировали четырех экстремистов в районе города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщило официальное египетское информагентство МЕНА.

По имеющейся информации, полицейские случайно обнаружили подземное убежище, где укрывались преступники. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.

Армия Египта при поддержке сил МВД с февраля 2018 года проводит на Синайском полуострове масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы более двухсот террористов, сотни задержаны.