Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета‍

Политик Мария Гайдар на избирательном участке в Киеве во время выборов в органы местного самоуправления

Политик Мария Гайдар на избирательном участке в Киеве во время выборов в органы местного самоуправления

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мария Гайдар сложит с себя полномочия депутата Одесского областного совета, передает УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.

Причины ухода не называются, сообщается только, что решение примут с учетом личного заявления политика.

Очередная сессия областного совета запланирована на следующую неделю.

Кто такая Мария Гайдар

Мария Гайдар — правнучка советского писателя Аркадия Гайдара и дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара — занимается политикой больше 10 лет.

В 2007 году баллотировалась на выборы в Госдуму от партии "Союз правых сил". В 2009-2011-х годах Гайдар работала заместителем председателя правительства Кировской области в команде губернатора Никиты Белых.

В 2012-2013 годах она занимала пост должность советника на общественных началах вице-мэра Москвы по социальным вопросам, занимаясь реформой здравоохранения в столице. В 2013 году создала фонд "Социальный вопрос" и сосредоточилась на работе в нем.

Переезд на Украину

Через два года Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области, предложил Гайдар стать его советником.

Для этого ей пришлось отказаться от российского гражданства и получить украинский паспорт. Во время работы в Одессе она курировала социальные вопросы и решала организационные задачи.

На выборах 2015 года была избрана депутатом Одесского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником.