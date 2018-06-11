Мария Гайдар решила уйти из Одесского областного совета‍

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мария Гайдар сложит с себя полномочия депутата Одесского областного совета, передает УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.
Причины ухода не называются, сообщается только, что решение примут с учетом личного заявления политика.
Очередная сессия областного совета запланирована на следующую неделю.
Кто такая Мария Гайдар
Мария Гайдар — правнучка советского писателя Аркадия Гайдара и дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара — занимается политикой больше 10 лет.
В 2007 году баллотировалась на выборы в Госдуму от партии "Союз правых сил". В 2009-2011-х годах Гайдар работала заместителем председателя правительства Кировской области в команде губернатора Никиты Белых.
В 2012-2013 годах она занимала пост должность советника на общественных началах вице-мэра Москвы по социальным вопросам, занимаясь реформой здравоохранения в столице. В 2013 году создала фонд "Социальный вопрос" и сосредоточилась на работе в нем.
Переезд на Украину
Через два года Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области, предложил Гайдар стать его советником.
Для этого ей пришлось отказаться от российского гражданства и получить украинский паспорт. Во время работы в Одессе она курировала социальные вопросы и решала организационные задачи.
На выборах 2015 года была избрана депутатом Одесского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
В 2017 году президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником.