МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею российско-американского саммита, сообщает агентство Блумберг.

Президент РФ Владимир Путин не был приглашен на саммит G7 в Канаде, хотя президент США Дональд Трамп предложил снова вернуть РФ в "большую восьмерку".

"Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента провели длительную встречу", — цитирует агентство Меркель в интервью телеканалу ARD. В то же время Меркель отметила, что аргументы президента США о возвращении России в G7 неубедительны.