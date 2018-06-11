Силовики прячут танки и артиллерию в жилых кварталах, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (132)

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики концентрируют тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, танки и артиллерию прячут в жилых кварталах на подконтрольной Киеву территории, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее оперативное командование ДНР сообщало, что ополченцы сбили в небе над республикой пять беспилотников украинских силовиков за месяц.

"Нами получена информация со сбитых ВС ДНР БПЛА противника, осуществлявших разведку в небе над республикой. На кадрах с беспилотников ВСУ зафиксирована запрещенная минскими договоренностями боевая техника, в том числе САУ, танки", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, техника сконцентрирована в подконтрольных Киеву Артемовске, Константиновке и Волновахском районе.

"Такое количество боевой техники говорит о намерении командованием ООС (операции объединенных сил) возобновить боевые действия. Важно отметить, что данная техника прячется в жилых кварталах населенных пунктов, фактически командование ООС использует мирное население Донетчины в качестве живого щита", — добавили в командовании ДНР.