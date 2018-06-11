США готовы дать КНДР "уникальные гарантии безопасности"

СИНГАПУР, 11 июн — РИА Новости. США готовы предоставить КНДР "уникальные гарантии безопасности" в обмен на денуклеаризацию, заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США", — подчеркнул Помпео.
При этом США готовы обеспечить достаточную степень уверенности у КНДР, чтобы "они понимали, что денуклеаризация не что-то, что может плохо для них закончиться, а наоборот", добавил госсекретарь.
Саммит США и КНДР
Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможности подписания мирного договора с Пхеньяном. При этом он подчеркнул, что Пхеньян должен согласиться на полную денуклеаризацию, в противном случае санкции и давление мирового сообщества на него усилятся.
Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Между странами не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове и не подписан мирный договор.