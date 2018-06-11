В Кабуле при подрыве смертника погибли не менее пяти человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 20 ранены в результате подрыва смертника в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел около входа в министерство городского восстановления и развития страны в районе Даруламан около 13.00 по местному времени (11.30 мск)

По предварительным данным, в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание.

#KabulExplosion — police confirm at least 5 killed and 20 wounded in suicide bombing at the Ministry of Rural Rehabilitation and Development in Darulaman in Kabul city #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 11 июня 2018 г.

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