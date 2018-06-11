ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Погрешность в оценках Соединенными Штатами количества ядерных боезарядов, находящихся на хранении в России, может достигать тысячи единиц, так Вашингтон не имеет точной информации, заявил экс-министр обороны США Уильям Перри на открытии Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы в Женеве.

"Учет боеголовок — это дело фундаментально сложное. На самом деле, до сих пор США не знают, сколько на хранении находится у России ядерных боезарядов, и погрешность в наших оценках может исчисляться тысячами", — сказал он.

В апреле российская делегация на сессии подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия сообщила, что РФ сократила свой ядерный арсенал более чем на 85% и остается твердо приверженной Договору о СНВ, в то же время США вышли на необходимые показатели сокращения вооружений, в том числе за счет некорректных манипуляций, не предусмотренных договором.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы начал свою работу 11 июня в Женеве. В состав консультативного совета форума вошли 49 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов из 14 государств.

Основные задачи форума заключаются в анализе угроз, связанных с распространением ядерного оружия, и разработке конкретных предложений и рекомендаций по направлениям дальнейшего сокращения ядерных вооружений, укреплению режимов ядерного и ракетного нераспространения, противодействию попыткам приобретения ядерного оружия и ядерных технологий со стороны неустойчивых режимов и террористических организаций, по разрешению региональных ядерных кризисов.