В Китае назвали визит Путина абсолютным успехом

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай был абсолютным успехом и стал мощным толчком для дальнейшего развития двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Путин 8-10 июня находился в Китае с государственным визитом, а также для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
"Нынешний визит президента Путина стал абсолютным успехом, очень результативным, став мощным толчком для дальнейшего развития китайско-российских отношений. Лидеры двух стран определили дальнейший вектор развития двусторонних отношений, а также провели обстоятельный обмен мнениями по международных вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявил на брифинге Гэн Шуан, подводя итоги визита российского президента.
Комментируя вручение Путину первого Ордена Дружбы, Гэн Шуан, заявил, что это в полной мере продемонстрировало глубокую привязанность и крепкую дружбу между двумя народами и странами.
Орден Дружбы – наивысшая государственная награда в Китае, которую могут удостоиться иностранные граждане. Орден был учрежден 1 января 2016 году, соответствующим законом, вступившим в силу. Путин стал первым человеком, кому был вручен этот орден.
"Президент Путин – основоположник и человек, способствующий развитию современных российско-китайских отношений. Он внес большой вклад в дружбу между Китаем и Россией. Это самый знакомый китайскому народу руководитель иностранного государства. Он 19 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях", — отметил Гэн Шуан.
Трехдневный визит Путина в Китай начался 8 июня. Российский лидер прибыл в Пекин, где состоялись переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, руководители государств подписали совместное заявление, кроме того, был подписан целый ряд документов по экономическому сотрудничеству. После мероприятий в Пекине российский и китайский лидеры отправились на скоростном поезде в соседний город Тяньцзинь, где они посмотрели матч юношеских хоккейных сборных.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.