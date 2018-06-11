В Китае назвали визит Путина абсолютным успехом

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай был абсолютным успехом и стал мощным толчком для дальнейшего развития двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Путин 8-10 июня находился в Китае с государственным визитом, а также для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Нынешний визит президента Путина стал абсолютным успехом, очень результативным, став мощным толчком для дальнейшего развития китайско-российских отношений. Лидеры двух стран определили дальнейший вектор развития двусторонних отношений, а также провели обстоятельный обмен мнениями по международных вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявил на брифинге Гэн Шуан, подводя итоги визита российского президента.

Комментируя вручение Путину первого Ордена Дружбы, Гэн Шуан, заявил, что это в полной мере продемонстрировало глубокую привязанность и крепкую дружбу между двумя народами и странами.

Орден Дружбы – наивысшая государственная награда в Китае, которую могут удостоиться иностранные граждане. Орден был учрежден 1 января 2016 году, соответствующим законом, вступившим в силу. Путин стал первым человеком, кому был вручен этот орден.

"Президент Путин – основоположник и человек, способствующий развитию современных российско-китайских отношений. Он внес большой вклад в дружбу между Китаем и Россией. Это самый знакомый китайскому народу руководитель иностранного государства. Он 19 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях", — отметил Гэн Шуан.

Трехдневный визит Путина в Китай начался 8 июня. Российский лидер прибыл в Пекин, где состоялись переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, руководители государств подписали совместное заявление, кроме того, был подписан целый ряд документов по экономическому сотрудничеству. После мероприятий в Пекине российский и китайский лидеры отправились на скоростном поезде в соседний город Тяньцзинь, где они посмотрели матч юношеских хоккейных сборных.