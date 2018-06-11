Саммит США-КНДР принесет выгодный всем компромисс, заявил политолог

Северокорейский лидер Ким Чен Ына и президент США Дональд Трамп во время новостной программы на экране телефизора на Сеульском вокзале в Сеуле, Южная Корея. 11 июня 2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ына и президент США Дональд Трамп во время новостной программы на экране телефизора на Сеульском вокзале в Сеуле, Южная Корея. 11 июня 2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запланированный на 12 июня саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа заморозит конфликт в регионе на несколько лет и принесет компромисс, выгодный для всех сторон, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков.

"Произойдет снижение уровня конфликта и его замораживание в нынешней форме на несколько лет", — считает Ланьков.

"Северокорейцы будут тянуть время, но при этом они постараются не провоцировать какого-то нового конфликта, а Трамп, скорее всего, заявит в своем очередном твите, что добился блестящих успехов, и привлекать внимание американского избирателя к тому, что успехи в общем сомнительные, у него тоже не будет особого желания. То есть это будет компромисс. Компромисс, от которого будет лучше буквально всем", — отметил он.

Встречу Трампа и Ким Чен Ына планируется провести в Сингапуре 12 июня. Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, добавив, что США не примут отказ Пхеньяна от полной денуклеаризации — в таком случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян усилятся.

Южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники сообщала, что Пхеньян при подготовке к саммиту потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции с КНДР. Между США и КНДР не существует формальных отношений со времен войны на Корейском полуострове, не подписан мирный договор.

Ядерная программа: ограничения, но не ликвидация

Ключевым вопросом на саммите, как ожидается, будет обсуждение денуклеаризации Северной Кореи. По оценке собеседника агентства, на саммите могут быть приняты декларации о готовности КНДР провести ядерное разоружение и пойти на серьезные уступки, но Пхеньян будет настаивать на продолжительном процессе.

"Северная Корея, скорее всего, сделает довольно большие уступки разного рода, конкретно не совсем понятно какие, но довольно большие. А потом начнется медленный поэтапный процесс, в ходе которого северокорейцы будут стараться выиграть время, потому что сдавать ядерное оружие они вовсе не собираются", — заявил Ланьков.

Как отмечает эксперт, Северная Корея исходит из того, что после очередных выборов и смены власти договоренности с предыдущей администрацией "могут пойти в мусорный ящик". Кроме того, Пхеньян видел опыт заключения США договоренностей с властями Ливии и Ирака. Чтобы не оказаться без ядерного оружия в ситуации, когда Вашингтон пересмотрит свою позицию, КНДР постарается максимально затянуть процесс разоружения, оставив при этом какие-то заряды и средства доставки "про запас".

Конкретные уступки могут предусматривать снижение наступательного потенциала. По словам Ланькова, может быть остановлена или демонтирована часть оборудования для производства ракет и ядерных зарядов. Не исключено, что часть зарядов и ядерных материалов может быть отправлена на хранение в США или третьи страны. Также Северной Корее, вероятно, придется согласиться на инспекции части своих ядерных объектов. По мнению эксперта, США будут настаивать на инспекциях в любой точке КНДР, но это предложение вряд ли будет принято.

Мирный договор: война без формальных участников

Другим вопросом повестки саммита, как ожидается, может стать подписание мирного договора, который положит конец Корейской войне. Однако, по мнению эксперта, заключение формального договора маловероятно.

"Рано или поздно будет либо подписана декларация, либо подготовлена какая-то декларация о прекращении состояния войны. Формального мирного договора, конечно, не будет по одной очень простой причине – с точки зрения формальной Корейской войны не было", — заявил Ланьков.

Как пояснил собеседник агентства, ни власти корейских государств, ни США, ни Китай не рассматривают боевые действия на Корейском полуострове как полноценное участие в войне против другого государства. "То есть воевали все, но формально не воевал никто. В этих условиях война, конечно, никем никому не объявлялась вообще, и прекратить ее мирным договором невозможно", — добавил Ланьков.

Дипотношения: желательны, но не обязательны

Еще одна возможная тема переговоров лидеров двух стран — заключение дипломатических отношений между США и КНДР.

По мнению собеседника агентства, в ходе встречи стороны могут выступить с декларацией по этому поводу, однако формальное решение вопроса возможно только в перспективе, так как сейчас острой необходимости в этом нет.

"Для северокорейцев в общем особой необходимости в дипотношениях нет. У них есть и так миссия в Нью-Йорке, которая совершенно спокойно используется как посольство, когда нужно, а наличие американского посольства в Пхеньяне в общем желательно, но не обязательно. Я не уверен, что вот это так сразу случится, хотя какие-то шаги в этом направлении будут", — отметил Ланьков.

"Обе стороны не возражают, просто это не является чем-то срочным", — подчеркнул эксперт.