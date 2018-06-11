Глава СПЧ усомнился, что у Вышинского нашли пистолет

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сообщение СБУ об обнаружении "браунинга" в банковской ячейке руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает сомнения, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Подобные сообщения вызывают естественное недоверие, потому что представление о журналисте никак не монтируется с огнестрельным оружием", — сказал Федотов РИА Новости.

По его словам, оружие журналиста — это пишущая ручка, ноутбук, микрофон, телекамера, но не пистолет.

"Мы в СПЧ абсолютно уверены в том, что подобные дела, в которых легко увидеть политическую подоплеку, а с ними приходится сталкиваться, к сожалению, и в России, должны расследоваться под максимально широким общественным контролем", — подчеркнул Федотов.

В минувший четверг Служба безопасности Украины заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства удивились, что у Вышинского нашли не танк.

Дело Вышинского

В мае украинские власти начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. На следующий день после решения суда перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.

Владимир Путин назвал арест журналиста "абсолютно беспрецедентным и недопустимым".