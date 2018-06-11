Глава СПЧ усомнился, что у Вышинского нашли пистолет

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сообщение СБУ об обнаружении "браунинга" в банковской ячейке руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает сомнения, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
По его словам, оружие журналиста — это пишущая ручка, ноутбук, микрофон, телекамера, но не пистолет.
"Мы в СПЧ абсолютно уверены в том, что подобные дела, в которых легко увидеть политическую подоплеку, а с ними приходится сталкиваться, к сожалению, и в России, должны расследоваться под максимально широким общественным контролем", — подчеркнул Федотов.
В минувший четверг Служба безопасности Украины заявила, что во время обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906", и договор с МИА "Россия сегодня". В пресс-службе агентства удивились, что у Вышинского нашли не танк.
Дело Вышинского
Херсонский городской суд постановил поместить его на 60 дней под стражу без определения залога. На следующий день после решения суда перед зданием украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.
Владимир Путин назвал арест журналиста "абсолютно беспрецедентным и недопустимым".