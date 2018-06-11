В МИД не видят угрозы в существующих разногласиях внутри ОДКБ

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Москва считает несмертельными отдельные разногласия в рамках ОДКБ при голосовании по ряду вопросов в международных организациях, практика показывает, что по принципиальным темам союзники остаются едины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Лучше не по ощущениям действовать, а по фактам",- сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста, согласен ли он с тем, что иногда складывается ощущение, что ОДКБ не достает внутренней координации.

"У нас действует коллективное указание постпредам стран ОДКБ при международных организациях. На основе этих коллективных указаний ежегодно согласовывается перечень совместных документов. В прошлом году их было принято 15, на текущий год запланировано примерно столько же, ряд из них уже принят",- добавил лавров.

"Да, у нас есть при голосовании различных резолюций нюансы между отдельными членами ОДКБ. Но это, я считаю, несмертельно. Мы работаем над тем, чтобы такие зазоры устранять",- пояснил российский министр.

Он подчеркнул: важным остается то, что по принципиальным вопросам союзники в рамках ОДКБ голосуют с РФ "очень твердо".

"Имею в виду наше солидарное голосование против резолюций о так называемых проблемах с правами человека в Крыму. Такая же солидарность была проявлена странами ОДКБ в рамках ОЗХО, когда мы все в связи со спекуляциями по так называемому делу Скрипалей стали соавторами совместного заявления с участием еще многих государств о необходимости подобного рода вопросы решать исключительно на основе процедур, закрепленных в Конвенции о запрещении химического оружия",- подчеркнул Лавров.