Киев готовит провокацию против делегации из Евросоюза, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (130)

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокацию против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности, утверждают в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Европейская делегация прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко, отметили в ДНР. С 13 по 15 июня она посетит прифронтовые районы и Киев для изучения гуманитарной ситуации на Донбассе.

По данным ведомства, украинские силовики планируют сбить из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс — ред.) "Игла" вертолёт с делегацией "для последующего обвинения ЛНР и ДНР".

На прошлой неделе в ДНР рассказали о планах Киева устроить провокацию против заместителя главы миссии на Украине Александра Хугаво время посещения им населенных пунктов в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ.