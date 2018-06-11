Стали известны подробности о подростке, попавшем в реанимацию в Турции

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Медики не выявили алкоголь в крови 16-летнего жителя Челябинска Артема, находящегося на отдыхе в Турции и госпитализированного в местную больницу в бессознательном состоянии, сообщила РИА Новости его мать Евгения Лешина.

Как ранее заявил агентству представитель российского генконсульства в Анталье, подростка, приехавшего из Челябинска на отдых, нашли на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь. Сейчас выясняется, является ли этот случай страховым — это будет зависеть от результатов экспертизы на наличие в крови алкоголя.

"Медики уже сделали заключение – в крови Артема найдено ноль промилле алкоголя, то есть алкоголь отсутствует. Я, конечно, это заключение не видела, в настоящее время в Турции находятся мои родители, которые были с ним на отдыхе. Артем – спортсмен, можно сказать, профессиональный, плавать он умеет, и что могло произойти, мы пока не знаем", — сказала РИА Новости его мать.

Она отметила, что делает все возможное, чтобы вылететь к сыну. "Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера он пытался прийти в себя, врачи отключили его от аппарата, но ему стало хуже, поэтому подключили снова. Я была бы рада стоять рядом с ним", — заявила Лешина. Она пояснила, что случай должен быть признан страховым, так как в крови не обнаружен алкоголь. Пребывание в реанимации в больнице Анталии стоит около 2 тысяч евро в сутки, уточнила мать подростка.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в областное правительство не поступало обращений от родственников подростка, чтобы можно было изучить документы и принимать какие-либо решения.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина сообщила РИА Новости, что также по состоянию на вечер 9 июня не получила официального обращения. "Но я в курсе ситуации, мы подключились, собираем всю информацию, чтобы определить, какая помощь и в каком объеме нужна", — добавила она.