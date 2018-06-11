АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Нарушения договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) допускают США, в то время как Россия, Белоруссия и Казахстан полностью выполняют соглашение, говорится в заявлении министров иностранных дел ОДКБ, принятом на заседании в понедельник в Алма-Ате.

"Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением", — отмечается в заявлении.

"Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5500 километров", — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что члены ОДКБ Белоруссия, Казахстан и Россия, "являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению".

"Во избежание рисков для будущности договора государства-члены ОДКБ призывают заинтересованные стороны поддерживать конструктивный диалог и предпринять все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблемных вопросов в контексте ДРСМД", — полагают главы МИД ОДКБ.

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