ОДКБ обеспокоена действиями НАТО в Афганистане

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. ОДКБ обеспокоена тем, что миссия НАТО не всегда транспарентно действует в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам с Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.

"По Афганистану все министры говорили о необходимости ситуацию (там) стабилизировать. Выражали озабоченность тем что проникают игиловцы в эту страну в том числе из Сирии, из Ирака. И особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать себе плацдармы на севере — в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ",- сказал Лавров.

"Это нас беспокоит. Мы видим как миссия НАТО не всегда транспарентно действует",- добавил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что было несколько случаев, когда губернаторы провинций Афганистана делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов.

"И учитывая, что НАТО и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, как минимум они не могли об этом не знать",- подчеркнул глава МИД РФ.