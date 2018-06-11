ОДКБ обеспокоена действиями НАТО в Афганистане

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. ОДКБ обеспокоена тем, что миссия НАТО не всегда транспарентно действует в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам с Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
"Это нас беспокоит. Мы видим как миссия НАТО не всегда транспарентно действует",- добавил глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что было несколько случаев, когда губернаторы провинций Афганистана делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов.
"И учитывая, что НАТО и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, как минимум они не могли об этом не знать",- подчеркнул глава МИД РФ.