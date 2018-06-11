В Афганистане не менее 14 человек получили ранения при взрыве на рынке

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. По меньшей мере 14 мирных жителей получили ранения в понедельник в результате взрыва в деревне провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

По данным телеканала Tolo News , самодельная бомба взорвалась в понедельник утром на рынке в деревне Мирзадин района Чапаргар провинции Нангархар.

"Четырнадцать мирных жителей ранены при взрыве на базаре в районе Чапаргар провинции Нангархар", — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

*Террористическая организация, запрещенная в России