В подрыве ДРСМД не заинтересованы ни Россия, ни США, заявил Лавров

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Ни США, ни Россия не заинтересованы в подрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казахстане.

В ходе встречи министры приняли совместное заявление о ситуации вокруг ДРСМД.

"Заявление принято. В нем выражается поддержка этого документа. Одновременно выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой. Это ни в чьих интересах — не в интересах России и США, как основных участников этого договора, и не в интересах мирового сообщества, в том числе стран-членов ОДКБ", — сказал Лавров.

Как отметил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, заявление посвящено 30-летию вступления договора в силу. "Казахстан как сторона этого исторического договора подтверждает свою полную приверженность данному документу и призывает все стороны к его сохранению и неукоснительному соблюдению", — подчеркнул он.