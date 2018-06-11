В Тбилиси задержали трех участников акции протеста

ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Полиция задержала утром в понедельник в центре Тбилиси трех участников акции протеста, требующих "восстановления справедливости", заявили журналистам митингующие.

В воскресенье в Тбилиси возобновилась начавшаяся 31 мая акция протеста с требованием "восстановления справедливости" по делу убитых в декабре прошлого года двух подростков. В митинге участвуют представители разных политических партий и их сторонники, в том числе из других регионов страны. Позднее часть митингующих разошлась, однако движение на проспекте Руставели перед зданием парламента было нарушено из-за установленных там палаток.

"Задержали трех участников акции сразу же после того, как они вышли за пределы территории парламента (место, где проходит акция)", — сказал журналистам один из митингующих. По данным местных СМИ, среди задержанных — Звиад Куправа, один из организаторов и ведущих акций протеста, начавшихся 31 мая.

Руководитель столичной патрульной полиции Темур Купатадзе подтвердил задержание и заявил, что "полиция обеспечивает порядок, и не важно, кто будет нарушителем закона".

На данный момент на проспекте Руставели частично восстановлено движение автомобилей. Там остаются три палатки с митингующими.

В ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела.