В ДНР готовы рассмотреть вопрос о миротворцах ООН в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко готов рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться", — сказал Захарченко РИА Новости.